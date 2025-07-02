В СПЧ призвали отменить мигрантские диаспоры

Член СПЧ Ахмедова: Иностранные диаспоры в России должны быть отменены

Иностранные диаспоры в России должны быть отменены. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова в Telegram.

Так она прокомментировала рост напряженности между Россией и Азербайджаном.

«Диаспоры надо отменять, это незаконное образование», — написала Ахмедова. Она подчеркнула, что с подобными структурами не должно иметь дело ни одно государственное ведомство. Сказанное относится не только к диаспоре выходцев из Азербайджана, подчеркнула она.

Ранее в Екатеринбурге был задержан глава местной азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский. При его задержании сын Шихлинского сбил одного из спецназовцев при попытке скрыться. В тот же день главу диаспоры и его сына отпустили.