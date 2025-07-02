Звезда «Короля и Шута» рассказал о совмещении съемок с работой дворником

Актер Константин Плотников рассказал о своем периоде работы дворником

Актер Константин Плотников, сыгравший музыканта Михаила Горшенева по прозвищу Горшок в сериале «Король и Шут», рассказал о своем периоде работы дворником. В большом интервью «Ленте.ру» артист рассказал о курьезных случаях, происходивших с ним в этом качестве.

Плотников заявил, что работал дворником в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, когда снимался в биографическо-фэнтезийном сериале Рустама Мосафира, посвященном панк-рок-группе «Король и Шут». Он продолжил трудиться в сфере ЖКХ и после выхода ставшего популярным телепроекта — вплоть до того, как график съемок «Богатыря» не потребовал отказаться от совмещения.

По словам звезды, самой странной находкой на улице стали человеческие экскременты. «Причем они не были спрятаны — я пришел с утра, и это буквально посередине всего находилось. В остальном был классический мусор, много церковных булочек, каких-то обычных вещей», — поделился он.

Артист добавил, что, работая дворником, встретил множество забавных личностей: «Зато очень много интересных людей, даже полноценных персонажей. Была одна бабушка, которая все время называла меня "зайка моя". Очень интересная женщина. Такие внезапные диалоги абсурдные происходили. "Трудишься? Молодец. А как мама? Ну, передавай привет ей". А мы незнакомы».

2 июля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической драмы «Государь» об императоре Петре I. Константин Плотников сыграл в сериале главную роль.