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17:21, 2 июля 2025Культура

Звезда «Слова пацана» сыграет в экранизации Пушкина

Рузиль Минекаев и Алена Долголенко сыграют в экранизации «Руслана и Людмилы»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Стали известны исполнители главных ролей в экранизации поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает «Кинопоиск».

По информации онлайн-сервиса, съемки фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила» уже стартовали. Главные роли в картине исполнят звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, известная по ролям фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Также в проекте принимают участие Евгений Стычкин, Елена Николаева, Александр Робак и другие знаменитые артисты.

По сюжету, простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую похищает злой Черномор. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов, работавший над «Елками 11». Сообщается, что в прокат «Руслан и Людмила» выйдет в 2027 году.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян объявила о работе над экранизацией сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Ранее режиссер Сарик Андреасян работал над фильмом «Онегин».

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