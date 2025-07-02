Звезда «Слова пацана» сыграет в экранизации Пушкина

Рузиль Минекаев и Алена Долголенко сыграют в экранизации «Руслана и Людмилы»

Стали известны исполнители главных ролей в экранизации поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает «Кинопоиск».

По информации онлайн-сервиса, съемки фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила» уже стартовали. Главные роли в картине исполнят звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, известная по ролям фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Также в проекте принимают участие Евгений Стычкин, Елена Николаева, Александр Робак и другие знаменитые артисты.

По сюжету, простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую похищает злой Черномор. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов, работавший над «Елками 11». Сообщается, что в прокат «Руслан и Людмила» выйдет в 2027 году.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян объявила о работе над экранизацией сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Ранее режиссер Сарик Андреасян работал над фильмом «Онегин».