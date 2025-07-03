Психотерапевт объяснила скрытый подтекст любви женщин к большим пенисам

За любовью к большим пенисам, о которой говорят многие женщины, часто скрывается их неуверенность в себе. Об этом заявила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли в колонке для издания The Guardian, отвечая на письмо мужчины, который переживает из-за собственных физиологических параметров.

Автор письма рассказал, что недавно познакомился с женщиной, которая во время переписки сообщила, что ей нравятся большие пенисы. «Я почувствовал себя очень неуверенно и сказал ей об этом. Она ответила: "Это всего лишь предпочтение"», — добавил он.

Мужчина уточнил, что они с партнершей еще не занимались сексом с проникновением, но уже практиковали другие виды близости. По его словам, женщина заверила, что его пенис достаточного размера, однако сама мысль о том, что его партнерша предпочитает больший размер, угнетает автора письма. «Она говорит, что не понимает, почему сказала мне об этом, и сожалеет, но я не могу об этом забыть. Я чувствую, что должен уйти, но у меня к ней сильные чувства», — заключил он.

В ответ Коннолли отметила, что женщина действительно могла признаться в любви к большим пенисам без особых причин, и предположила, что это было вызвано ее собственной неуверенностью. «Попытка связаться с кем-то новым в сети или по телефону может вызвать много тревог, поэтому некоторые люди представляют себя теми, кем они не являются. Когда какая-либо женщина говорит о «любви к большим пенисам», это обычно — осознанно или нет — попытка обрести власть из-за чувства слабости, поэтому было бы разумно с вашей стороны попытаться проигнорировать это», — объяснила Коннолли.

При этом психотерапевт советует завести мягкий и откровенный разговор о проблеме, чтобы поговорить о неуверенностях друг друга.

Ранее секс-коуч Лаура Коллинз дала совет подсевшей на секс по телефону замужней женщине. Эксперт указала, что интимная близость такого рода является изменой, хотя и без физического контакта.