В Петербурге произойдет первое за полтора века июльское наводнение

В Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение

Санкт-Петербург ожидает подъем уровня воды. Наводнение станет историческим для Северной столицы, рассказали порталу 78.ru в городском Гидрометцентре.

Наводнение синоптики прогнозируют в пятницу, 4 июля. В этот день в связи с циклоном усилится западный ветер, что, как поясняют специалисты, для летнего периода несвойственно. Порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду, он ослабнет к ночи 5-го числа. Само наводнение произойдет между 6 и 9 часами утра. До максимального уровня вода поднимется чуть позднее, но не позднее обеда. Показатель составит 170-190 сантиметров. У водного поста Горный институт, как ожидается, он достигнет 130-140 сантиметров. Штормовой нагон Балтики может подняться выше 200 см еще утром.

Наводнений в июле Петербург не видел больше полутора веков. В последний раз вода в середине лета прибывала 160 лет назад, 12 июля 1865 года.

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