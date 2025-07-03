Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 3 июля 2025Экономика

В Петербурге произойдет первое за полтора века июльское наводнение

В Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение
Виктория Клабукова
СюжетНаводнение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Санкт-Петербург ожидает подъем уровня воды. Наводнение станет историческим для Северной столицы, рассказали порталу 78.ru в городском Гидрометцентре.

Наводнение синоптики прогнозируют в пятницу, 4 июля. В этот день в связи с циклоном усилится западный ветер, что, как поясняют специалисты, для летнего периода несвойственно. Порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду, он ослабнет к ночи 5-го числа. Само наводнение произойдет между 6 и 9 часами утра. До максимального уровня вода поднимется чуть позднее, но не позднее обеда. Показатель составит 170-190 сантиметров. У водного поста Горный институт, как ожидается, он достигнет 130-140 сантиметров. Штормовой нагон Балтики может подняться выше 200 см еще утром.

Наводнений в июле Петербург не видел больше полутора веков. В последний раз вода в середине лета прибывала 160 лет назад, 12 июля 1865 года.

Ранее сообщалось о торнадо под Благовещенском. Сильный вихрь образовался над селом Чигири. Буря стихла так же быстро, как и началась, не принеся много разрушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    Пригожин назвал Инстасамку патриотом

    Россиянин обустроил нарколабораторию в доме матери

    В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

    В Кремле высказались о сроках завершения СВО

    Стало известно о взрыве в центре Луганска

    В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

    «Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

    Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

    Пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости