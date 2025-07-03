Умер ведущий радио «Комсомольская правда»

Ведущий радио «Комсомольская правда» Антонов умер после продолжительной болезни

Ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщается в группе радиостанции во «ВКонтакте».

Антонова не стало в четверг, 3 июля. Другие подробности не приводятся.

На сайте радиостанции отмечается, что ведущий выходил в эфир в понедельник, 30 июня. Он провел выпуск программы «Был бы повод».

«Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции», — говорится в сообщении. В редакции также заявили, что Антонов умел располагать к себе слушателя и своими программами помогал тысячам человек.

Антонов окончил медицинское училище и после службы в армии работал фельдшером. На радио «Комсомольская правда» пришел в феврале 2009 года. Антонов вел программы «Был бы повод», «Дежавю», «Настоящий хит-парад». Кроме того, проводил прямые эфиры по резонансным темам.