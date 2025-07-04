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18:52, 4 июля 2025Моя страна

Названы самые экономные направления для отдыха в России в июле

Дедеркой и Барнаул вошли в список самых экономных направлений для отдыха в июле
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказался поселок Дедеркой в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи отдыха там составила 2,7 тысячи рублей. На втором месте расположился Барнаул в Алтайском крае (2,9 тысячи рублей), а на третьем — город Саки в Крыму (3,1 тысячи рублей).

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Кроме того, в список бюджетных мест для летнего отдыха вошли Железноводск и Ессентуки в Ставропольском крае, Курортное, Песчаное, Николаевка и Керчь в Крыму, а также Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Авторы исследования отмечают, что в июле, по сравнению с июнем, цены на отдых в России начинают расти. На некоторых направлениях разница достигает 20-25 процентов.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что россияне полюбили ездить в малые города страны. Популярность такого вида отдыха летом 2025 года возросла на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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