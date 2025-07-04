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10:51, 4 июля 2025Россия

Стало известно о разбрасывании отравленных шоколадок ВСУ над российскими бойцами на СВО

Глава Тувы Ховалыг: ВСУ разбрасывают отравленные шоколадки над бойцами из России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбрасывают отравленные шоколадки над позициями российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно главе Тувы Владиславу Ховалыгу, подробности он привел в Telegram-канале.

Он отметил, что в Кызыле провел встречу с военными из республики с позывными Алмай и Лебедь. Мужчины рассказали Ховалыгу о тактике украинской стороны. Они упомянули, что ВСУ сбрасывают батончики с ядом российским военным. Были случаи, когда бойцы принимали это за паек от своих, написал глава Тувы.

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Также Ховалыг подчеркнул, что в беседе затронули тему дополнительной технической помощи. Он разъяснил, что власти региона системно оказывают материальную помощь землякам-военнослужащим.

До этого сообщалось, что бронежилет «Оберег» производства завода «Октава» госкорпорации «Ростех» выдержал попадание осколка минометной мины и спас жизнь участнику спецоперации.

ЖЗЛ
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