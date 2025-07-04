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15:46, 4 июля 2025Культура

Тим Бертон впервые за много лет снимет мультфильм

Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым анимационным проектом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mina Kim / Reuters

Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым мультфильмом. Об этом он сказал в ходе интервью MILENIO, ролик доступен на YouTube.

Это будет первая анимационная работа кинематографиста после «Франкенвини», который вышел в 2012 году. «Я сейчас работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро будет готов сценарий, и тогда уже буду двигаться дальше. Это то, что меня действительно очень вдохновляет», — заявил Бертон.

Ранее режиссер ответил на критику в адрес его нового фильма — продолжения культовой картины «Битлджус».

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