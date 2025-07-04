Тим Бертон впервые за много лет снимет мультфильм

Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым анимационным проектом

Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым мультфильмом. Об этом он сказал в ходе интервью MILENIO, ролик доступен на YouTube.

Это будет первая анимационная работа кинематографиста после «Франкенвини», который вышел в 2012 году. «Я сейчас работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро будет готов сценарий, и тогда уже буду двигаться дальше. Это то, что меня действительно очень вдохновляет», — заявил Бертон.

Ранее режиссер ответил на критику в адрес его нового фильма — продолжения культовой картины «Битлджус».