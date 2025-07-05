Нидерланды решили удвоить плату для украинцев, проживающих в муниципальном жилье

Нидерланды решили удвоить плату для работающих украинцев, проживающих в муниципальном жилье. Об этом сообщает NOS.

Ежемесячная плата повысится с 1 октября и составит 244,22 евро. Глава министерства по делам беженцев и миграции Мона Кейзер отметила, что решение направлено на уменьшение неравенства и частичное покрытие коммунальных расходов.

Кроме того, украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить ежемесячный взнос за питание в размере 252,18 евро.

Ранее мэр швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт раскритиковала украинских беженцев, обвинив их в неблагодарности. По словам Буркхардт, украинцы не хотят интегрироваться в общество, не следуют общепринятым правилам и избегают взаимодействия с беженцами из других стран.