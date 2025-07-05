Умер сыгравший в «Мухтаре» актер

Сыгравший в «Мухтаре» актер Бордухаев умер в 49 лет

Белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сыгравший в том числе в российских сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны», умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру».

Его друг, артист Игорь Сигов сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), что актер скончался после продолжительной болезни, о которой долгое время его семья никому не рассказывала.

Бордухаев в 2006-2011 годах играл в Гомельском молодежном театре, с 2011 года — в Гомельском русском драматическом театре. Он также снимался в фильмах «Следователь Протасов», «Псевдоним "Албанец" — 4», «Принцип Хабарова» и других.