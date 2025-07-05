В Твери выступят сильнейшие баскетбольные акробаты

В Твери в честь Дня города выступят сильнейшие баскетбольные акробаты. Об этом сообщает портал Tverisport.

Уточняется, что с 10 по 13 июля на площадке Центра уличного баскетбола (ЦУБ) пройдет первенство России по баскетболу 3х3. За престижный трофей в двух возрастных категориях (U18 и U23) сразятся 54 сильнейшие команды из разных регионов, в том числе из Тверской области.

Кроме того, в рамках масштабного праздника на территории ЦУБа проведут открытый массовый турнир в честь 890-летия региональной столицы, состязания по кибербаскетболу, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши для зрителей и участников.

В финальный день соревнований, 13 июля, одним из самых зрелищных событий станет феерическое данк-шоу от самых титулованных акробатов страны и чемпионов международных контестов. Среди них оказались Мирослав Елецкий, Кирилл Мирошниченко, Алексей Шилов и Артем Румянцев.

В июне по всей России прошел посвященный Дню молодежи фестиваль.