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11:03, 5 июля 2025Моя страна

В Твери выступят сильнейшие баскетбольные акробаты

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Lines / Unsplash

В Твери в честь Дня города выступят сильнейшие баскетбольные акробаты. Об этом сообщает портал Tverisport.

Уточняется, что с 10 по 13 июля на площадке Центра уличного баскетбола (ЦУБ) пройдет первенство России по баскетболу 3х3. За престижный трофей в двух возрастных категориях (U18 и U23) сразятся 54 сильнейшие команды из разных регионов, в том числе из Тверской области.

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Кроме того, в рамках масштабного праздника на территории ЦУБа проведут открытый массовый турнир в честь 890-летия региональной столицы, состязания по кибербаскетболу, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши для зрителей и участников.

В финальный день соревнований, 13 июля, одним из самых зрелищных событий станет феерическое данк-шоу от самых титулованных акробатов страны и чемпионов международных контестов. Среди них оказались Мирослав Елецкий, Кирилл Мирошниченко, Алексей Шилов и Артем Румянцев.

В июне по всей России прошел посвященный Дню молодежи фестиваль.

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