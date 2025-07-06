Армения отреагировала на заявление Украины об усилении военного присутствия России

Армения опровергла данные Украины об усилении Россией военной базы в Гюмри

Армения официально опровергла заявление Главного управления разведки (ГУР) Украины о том, что Россия якобы ускоряет комплектование своей военной базы в Гюмри для усиления военно-политического давления. Об этом сообщает МИД республики в Telegram-канале.

В опубликованном сообщении сказано, что Ереван не допускает использования свой территории для ударов по соседним странам.

По данным ведомства, представитель украинского ГУР Андрей Юсов обвинил Москву в расширении военного присутствия в Армении на фоне обострения отношений с Баку. По его словам, личный состав для российской базы в республике набирают среди военнослужащих из Ростовской, Волгоградской областей и Крыма. Кроме того, по информации Киева, добровольцев набирают среди жителей Северной Осетии и Адыгеи.

Ранее сообщалось, что посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД республики, где получил ноту протеста из-за высказываний со стороны РФ.

