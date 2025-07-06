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14:57, 6 июля 2025Россия

Раскрыта причина утечки аммиака в российском порту

Утечка жидкого аммиака в порту Усть-Луга в Ленобласти произошла из-за взрыва
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Утечка жидкого аммиака в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла, по предварительной информации, из-за взрыва неизвестного характера. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его информации, предварительно установлено, что после взрыва на танкере «Эко визард» произошла разгерметизация. Танкер пришел в указанный российский порт из Антверпена. Отмечается, что причины взрыва неизвестны. По некоторым данным, они могут нести технический характер. Точная причина будет установлена после проверки соответствующих служб.

Ранее стало известно, что в морском порту Усть-Луга в Ленобласти произошла утечка жидкого аммиака на танкере «Эко визард». Инцидент случился во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж судна из 23 человек был эвакуирован, пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий ЧП.

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