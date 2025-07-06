В двух российских регионах объявили об опасности атаки беспилотников

Губернаторы Псковской и Ленинградской областей предупредили об опасности БПЛА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее уведомление он опубликовал в Telegram-канале.

«На территории Псковской области объявлен режим "Беспилотная опасность"!» — утверждается в публикации.

Об опасности атаки беспилотников также объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что в некоторых районах региона возможно ограничение скорости интернета до 2G. Глава Псковской области также предупредил о возможных проблемах со связью.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области будут оповещать местных жителях об объявлении и отмене воздушной опасности по СМС.