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12:29, 6 июля 2025Моя страна

В Омске на озере Соленое провели субботник

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Fix Price

В Омске на берегу озера Соленое провели субботник. Об этом говорится в пресс-релизе торговой сети Fix Price, который попал в распоряжение «Ленты.ру».

Сеть магазинов совместно с «Детским Эколого-биологическим Центром» города Омска провели акцию, которая объединила юных экологов, их родителей и педагогов центра. Участники не только очистили прибрежную территорию от мусора, но и получили важный опыт природоохранной деятельности.

В июне ямальские экологи также очистили два острова и сотни миль берега. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что совместными усилиями удастся сохранить уникальную природу Ямала для будущих поколений.

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