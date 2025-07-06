В Омске на озере Соленое провели субботник

В Омске на берегу озера Соленое провели субботник. Об этом говорится в пресс-релизе торговой сети Fix Price, который попал в распоряжение «Ленты.ру».

Сеть магазинов совместно с «Детским Эколого-биологическим Центром» города Омска провели акцию, которая объединила юных экологов, их родителей и педагогов центра. Участники не только очистили прибрежную территорию от мусора, но и получили важный опыт природоохранной деятельности.

В июне ямальские экологи также очистили два острова и сотни миль берега. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что совместными усилиями удастся сохранить уникальную природу Ямала для будущих поколений.