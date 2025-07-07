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12:31, 7 июля 2025Ценности

60-летняя Моника Беллуччи в облегающем наряде раздвинула ноги для фото в журнале

Актриса Моника Беллуччи снялась в облегающем комбинезоне для Madame Figaro
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rocio Ramos / Madame Figaro Paris

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном наряде снялась для французского журнала Madame Figaro. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость позировала перед камерой, сидя в кожаном кресле с раздвинутыми в разные стороны ногами. На ней черный облегающий комбинезон, остроносые туфли и коричневый плащ. Образ звезды фильма «Битлджус Битлджус» дополнило массивное ожерелье с зеленым камнем из ассортимента люксового бренда Cartier.

Визажисты, в свою очередь, сделали артистке макияж в нюдовых тонах, а стилисты распустили волосы и уложили в легкие локоны.

Ранее Моника Беллуччи высказалась о старении. Актриса объяснила, что с удовольствием использует свое тело для разных ролей в кино. По ее мнению, было бы странно продолжать вести себя так, будто ей все еще 20 или 30 лет.

Вот это да!
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