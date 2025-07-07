Данные об исчерпании средств в ФНБ России оказались фейком

Информация об исчерпании средств в ФНБ России оказалась недостоверной

Распространившиеся в ряде Telegram-каналов данные об исчерпании средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) РФ оказались недостоверными. Министерство финансов России опубликовало отчет, опровергающий эти сведения.

В постах утверждалось, что власти ускоряют продажу валюты из ФНБ, чтобы компенсировать провал нефтегазовых доходов госбюджета — в июне те якобы упали на 34 процента и откатились на минимум с января 2023 года.

Фонд национального благосостояния в России, напротив, увеличился. По данным Минфина, ФНБ на 1 мая 2025 года составил 11,8 триллиона рублей. На 1 июля 2025 года объем ФНБ достиг 13,09 триллиона рублей, или 5,9 процента. Объем ликвидных активов ФНБ составил 4,13 триллиона рублей (1,9 процента ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно 52,6 миллиарда долларов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составила 3,53 миллиарда рублей, что эквивалентно 45 миллионам долларов. Между тем максимальный объем средств в ФНБ фиксировался в 2021 году — 14 триллионов рублей.

Фонд пополнился благодаря нефтегазовым сверхдоходам. В июне в ФНБ зачислили средства в иностранной валюте в сумме 61 122,7 миллиона китайских юаней и 74 049,5 килограмма золота в обезличенной форме. В прошлом году их приобрели в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Примечательно, что экономику России не в первый раз пытаются «похоронить», хотя она демонстрирует стабильный рост. В 2024 году страна стала четвертой в мире по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности.

Президент Владимир Путин отмечал, что западные санкции не смогли «похоронить» экономику, но при этом подтолкнули ряд стран ЕС к рецессии. Он напомнил, что рост экономики составил 4,3 процента в 2024 году, в 2023 году — 4,1 процента. «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», — говорил глава государства. Глава Минфина РФ Антон Силуанов между тем подтвердил, что от санкций страдают больше те, кто их вводит.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что не видят рисков исчерпания ФНБ, поскольку ликвидную часть фонда поддержат зачисления нефтегазовых доходов за предыдущий год в объеме 1,3 триллиона рублей. Между тем первый замминистра финансов Ирина Окладникова указывала, что рост нефтегазовых доходов составил 145,8 миллиарда рублей. Увеличение показателя по сравнению с прогнозом связано с динамикой цен на углеводороды, уточнила она.

Информация о том, что средств в ФНБ осталось чуть больше чем на год, не получила распространения в российских СМИ.

Данные о том, что в ФНБ России скоро не останется средств, являются фейком. ФНБ, наоборот, увеличился, согласно данным Минфина. Причиной пополнения фонда стали нефтегазовые сверхдоходы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

