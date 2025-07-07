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12:53, 7 июля 2025Ценности

Фотограф показал Кейт Мосс с обнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mertalas

Известный фотограф Мерт Алас показал британскую манекенщицу Кейт Мосс в откровенном виде. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, сидя в шезлонге на фоне моря и пальм. При этом она надела трусы от бикини с леопардовым принтом и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Также модель уложила волосы в низкий пучок и дополнила образ золотистыми серьгами.

Ранее в июле Кейт Мосс также снялась в откровенном наряде для итальянского люксового бренда Versace.

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