Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

Португальский музыкант Луис Жардим умер в свой 75-й день рождения

Португальский музыкант и композитор Луис Жардим, известный по работе с The Rolling Stones, одним из основателей The Beatles Полом Маккартни и другими культовыми артистами, ушел из жизни. Об этом пишет издание SIC Noticias.

По информации источника, Жардима не стало в день его рождения, 4 июля. Артисту исполнилось 75 лет. Причины ухода из жизни не уточняются.

Португальский артист начал карьеру в 1960-х, выступая в составе группы Demonios Negro. За свою долгую карьеру он успел посотрудничать с The Rolling Stones, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи. Также он известен как композитор знаковых фильмов «Гладиатор», «Человек Дождя» и других.