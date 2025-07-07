Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:02, 7 июля 2025Культура

Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

Португальский музыкант Луис Жардим умер в свой 75-й день рождения
Ольга Коровина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Португальский музыкант и композитор Луис Жардим, известный по работе с The Rolling Stones, одним из основателей The Beatles Полом Маккартни и другими культовыми артистами, ушел из жизни. Об этом пишет издание SIC Noticias.

По информации источника, Жардима не стало в день его рождения, 4 июля. Артисту исполнилось 75 лет. Причины ухода из жизни не уточняются.

Португальский артист начал карьеру в 1960-х, выступая в составе группы Demonios Negro. За свою долгую карьеру он успел посотрудничать с The Rolling Stones, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи. Также он известен как композитор знаковых фильмов «Гладиатор», «Человек Дождя» и других.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

    У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

    Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

    Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

    В российском регионе решили использовать системы РЭБ на массовых мероприятиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости