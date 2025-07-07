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18:50, 7 июля 2025Силовые структуры

Найденный в сумке покончившего с собой экс-министра Старовойта iPad попал на видео

Оперативники проверяют найденный в Tesla бывшего министра Старовойта iPad
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Найденный в сумке покончившего с собой бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта iPad попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как работающие на месте правоохранители осматривают планшет.

По данным канала, сейчас оперативники изучают планшет. Само устройство было обнаружено в сумке, находящейся в принадлежащей экс-министру машине.

Ранее сообщалось, что тело экс-министра транспорта России Старовойта обнаружили возле его автомобиля Tesla, а не внутри машины.

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