Найденный в сумке покончившего с собой экс-министра Старовойта iPad попал на видео

Оперативники проверяют найденный в Tesla бывшего министра Старовойта iPad

Найденный в сумке покончившего с собой бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта iPad попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как работающие на месте правоохранители осматривают планшет.

По данным канала, сейчас оперативники изучают планшет. Само устройство было обнаружено в сумке, находящейся в принадлежащей экс-министру машине.

Ранее сообщалось, что тело экс-министра транспорта России Старовойта обнаружили возле его автомобиля Tesla, а не внутри машины.