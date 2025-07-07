Раскрыта причина стрельбы на парковке по российскому подростку

В Находке подросток получил пулю в глаз на разборках из-за девушки

В Находке на парковке произошла стрельба по подростку в ходе разборок из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 13-летний пострадавший познакомился с девочкой в одном из чатов. Они переписывались, но в какой-то момент в их разговор вклинился третий. Им оказался юноша, который представился ее парнем. Он позвал подростка на «стрелку» на парковке у Дома молодежи. Во время встречи оппонент достал пневматический пистолет и выстрелил. Пуля попала подростку в глаз. Он был прооперирован, но спасти глаз врачи не смогли.

В деле разбирается полиция. Стрелявшего ищут.

Ранее сообщалось, что в полицию в Находке обратился 38-летний отец потерпевшего.