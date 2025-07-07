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18:55, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об устроившем взрыв в российском баре

В Рязани принесший гранату к бару 18-летний юноша думал, что она — муляж
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Взрыв в рязанском баре устроил 18-летний юноша. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он принес ее в бар, потому что был уверен, что это муляж. Он хотел показать ее друзьям. В этот момент граната взорвалась у него в руке. В результате он лишился конечности. Сейчас молодой человек находится в реанимации. Один из его друзей стал жертвой взрыва. Еще двое приятелей получили множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Соборной улице у бара, расположенного рядом с ТЦ «Малина».

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