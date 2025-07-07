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11:07, 7 июля 2025Мир

Стало известно о проблемах у «коалиции желающих»

Politico: Коалиции желающих по Украине не хватает руководства
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Rousseau / Pool via Reuters

«Коалиции желающих» по Украине не хватает руководства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Издание отмечает, что есть намеки на напряженность в попытках Великобритании и Франции сохранить переговоры о прекращении огня на Украине.

По мнению источников, отчасти проблема заключается в том, что Великобритания придает большое значение гарантиям безопасности со стороны США, которые до сих пор не были предоставлены.

Ранее стало известно, что Великобритания проведет саммит западных стран-союзниц Украины из «коалиции желающих» по усилению давления на Россию. На повестке дня будет обсуждение способов сохранить боеспособность Украины, усилить давление на Россию и продолжить работу над следующими шагами.

ЖЗЛ
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