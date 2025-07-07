В России допустили изменение состава переговорной группы в Стамбуле

Депутат Ивлев: Россия может изменить состав переговорной группы в Стамбуле

Если задачи переговорной группы России в Стамбуле претерпят изменения, то не исключено, что будет изменен и ее состав. Таким мнением поделился депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По словам Ивлева, сейчас действующая переговорная группа справляется со всеми задачами, а ее состав хорошо сбалансирован. Однако в дальнейшем президент России Владимир Путин может принять решение о его изменении.

«Это люди [участники переговорной группы], обладающие актуальной информацией, опытом мировой политики, знаниями и знающие Украину. Будут новые задачи — возможно и изменение группы. Но это решение президента», — заявил депутат.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять следующие переговоры России и Украины.