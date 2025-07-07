Депутат Чепа: Украина призналась в формальном отношении к переговорам с Россией

Заявление МИД Украины о том, что страна участвует в переговорах для того, чтобы не допустить обвинений в свой адрес, судя по всему, соответствует реальной позиции Киева, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Украина не заинтересована в реальном урегулировании конфликта.

«Мы, конечно, понимали, что Киев участвовал в переговорах только для того, чтобы показать, что он заинтересован в решении вопроса, хотя на самом деле это было не так. И Украина продолжает тормозить процесс, — сказал депутат. — Напомню, что до этого главными целями назывались обмен пленными всех на всех, прекращение огня. И они звучали тогда, когда еще шли бои за освобождение Курской области. То есть тогда это было им выгодно».

Политик удивился тому, что Украина призналась в формальном отношении к переговорному процессу с Россией. По его мнению, прошлые цели, которые озвучивал Киев, были выгодны только Вооруженным силам Украины (ВСУ), теперь же их приоритеты изменились.

«Они не ставили целью решение конфликта и устранение его причин. Им нужна была только пауза для передислокации войск и перевооружения. Сегодня Украина продолжает занимать ту же позицию: руководству страны важно, чтобы США и Европа не обвинили его в уклонении от переговоров, но действительно решать проблему они не хотят. Вопрос — зачем в этом признались», — заключил Чепа.

Ранее спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев, участвуя в переговорах с Москвой, ставит себе «главную цель» — разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат ВСУ из плена. Другая цель — не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру.