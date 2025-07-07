Внешность Дональда Трампа на саммите НАТО вызвала споры в сети

Президент США Дональд Трамп попал в объективы журналистов и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в X (ранее — Twitter).

На платформе завирусилось видео с прошедшего саммита НАТО. На размещенных кадрах 79-летний американский лидер предстал в темно-синем костюме и белой рубашке с галстуком. Журналисты запечатлели его рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими политическими деятелями.

Пользователи сети обратили внимание на рост Трампа и отметили, что он оказался невысоким по сравнению с коллегами. «Мне кажется, или Трамп действительно на 10-15 сантиметров ниже, чем должен быть», «Либо кто-то отрубил Трампу ноги, либо это кто-то другой», «Мы все становимся ниже, когда стареем», «Если бы у меня был двойник, я бы отправлял его на встречи НАТО», «Это явно кто-то другой», — высказывались они.

Ранее пользователи сети подвергли критике духи Дональда Трампа с запахом успеха Victory 45-47.