Дом и семейный очаг названы ценностями участников конкурса «Это у нас семейное»

На второй сезон конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 105 тыс человек

Главный приоритет для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» — семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности.

Как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тысячи человек в составе семейных команд.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, "Это у нас семейное" — конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса "Это у нас семейное", больше нигде не бывает. Самая большая радость — видеть счастливые лица детей», — добавил Кириенко.

Он также отметил, что по решению президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель председателя правительства, член наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Голикова в видеообращении сказала, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

«С этого года конкурс стал ежегодным и присоединился к масштабному национальному проекту "Семья". Его главная и основная цель — чтобы нас, россиян, стало больше», — подчеркнула она.

По словам генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, в среднем в каждой семейной команде участвуют 5-7 человек, большинство родителей — это зрелые люди от 38 до 45 лет.

«Для того, чтобы более точечно работать с нашими семьями, мы выявили основные типажи участников. Их два — "семьянины" и "новички". Имея в виду это различие, мы стараемся подбирать задания, исходя из интересов обеих групп», — пояснил Бетин.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания — это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Четыре новых задания были открыты сегодня.

В новом сезоне в Наблюдательный совет впервые вошел певец, композитор, поэт, актер, продюсер, народный артист России Олег Газманов.

«Мы хотим дать шанс большему количеству людей показать свои традиции — традиции нашей многонациональной страны, в том числе через музыку», — отметил он.

А саксофонист, президент авторского совета Российского авторского общества, народный артист России, член наблюдательного совета конкурса Игорь Бутман оценил свой опыт взаимодействия с участниками первого сезона и поделился планами работы в новом.

«Лично у меня — только желание работать дальше, помогать, поддерживать, встречаться, быть гражданином своей страны, счастливым от того, что у нас живут такие замечательные люди», — добавил музыкант.

Семья победителей первого сезона Степановых из Москвы рассказала, как проект изменил их жизнь. Так, Степановы стали обладателями пятимиллионного сертификата на улучшение жилищных условий и внесли первоначальный взнос на квартиру в Люберцах, съездили в путешествие на Камчатку.

Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

