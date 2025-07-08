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21:00, 8 июля 2025Мир

Макрон пообещал никогда не уходить с Украины

Макрон: Европейцы никогда не покинут Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PsnewZ / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на заседании британского парламента, пообещал, что европейцы никогда не покинут Украину. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале французского телеканала France 24.

«Мы решили запустить в феврале прошлого года эту "коалицию желающих", о которых вы упомянули, и эта коалиция была просто сигналом того, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда», — сказал глава Пятой республики, обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

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По словам Макрона, в Европе никогда не примут «теории, что более сильный прав».

Ранее власти Великобритания решили провести саммит западных стран — союзников Украины из «коалиции желающих». На повестке дня будет обсуждение способов сохранить боеспособность украинской армии, усилить давление на Москву и продолжить работу над следующими шагами.

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