Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:07, 8 июля 2025Забота о себе

Москвичам напомнили правила поведения в жару

Врач Тяжельников: В жару следует носить головные уборы и пить много воды
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил горожанам правила поведения в жару. Его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

В дни, когда температура превышает 30 градусов, следует избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в период его активности — с 11:00 до 16:00.

«Не пренебрегайте головным убором — кепки, платки, панамы и шляпы нужно носить не только детям, солнечный и тепловой удары не менее опасны для взрослых. Хорошо, если ваша одежда будет светлых тонов и из дышащих натуральных тканей», — рассказал врач.

В случае если человек чувствует себя нехорошо, в первую очередь необходимо выпить воды, уйти в прохладное место и, по возможности, сделать компресс на лоб. Тяжельников подчеркнул, что важно пить много простой воды, но не холодной, чтобы не провоцировать спазм сосудов. Тем временем от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя необходимо отказаться.

«Вообще в такое время нужно максимально помогать своему организму — добавьте в рацион больше легкой пищи, нежирных сортов птицы, мяса и рыбы, овощей, фруктов и ягод, ограничьте жирное, жареное, соленое и сладкое», — отметил Тяжельников.

При наличии хронических заболеваний в жару следует быть особенно внимательными к состоянию своего организма.

Ранее кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева рассказала о способах высыпаться в летнюю жару. Она посоветовала проветрить перед сном комнату и принять душ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

    Тимоти Шаламе взволновал фанатов одной деталью на новых фото папарацци

    100-летний мужчина назвал неожиданную причину своего долголетия

    Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

    Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

    Власти назвали максимум семейной налоговой выплаты. Сколько получат россияне с 2026 года?

    Мерц решился на покупку у США комплексов Patriot для Украины

    В России ответили на призыв из Абхазии отказаться от экономных туристов

    Во влиянии пошлин Трампа против БРИКС на Россию усомнились

    «Самые жесткие» санкции против России назвали последним выстрелом Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости