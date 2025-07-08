Москвичам напомнили правила поведения в жару

Врач Тяжельников: В жару следует носить головные уборы и пить много воды

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил горожанам правила поведения в жару. Его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

В дни, когда температура превышает 30 градусов, следует избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в период его активности — с 11:00 до 16:00.

«Не пренебрегайте головным убором — кепки, платки, панамы и шляпы нужно носить не только детям, солнечный и тепловой удары не менее опасны для взрослых. Хорошо, если ваша одежда будет светлых тонов и из дышащих натуральных тканей», — рассказал врач.

В случае если человек чувствует себя нехорошо, в первую очередь необходимо выпить воды, уйти в прохладное место и, по возможности, сделать компресс на лоб. Тяжельников подчеркнул, что важно пить много простой воды, но не холодной, чтобы не провоцировать спазм сосудов. Тем временем от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя необходимо отказаться.

«Вообще в такое время нужно максимально помогать своему организму — добавьте в рацион больше легкой пищи, нежирных сортов птицы, мяса и рыбы, овощей, фруктов и ягод, ограничьте жирное, жареное, соленое и сладкое», — отметил Тяжельников.

При наличии хронических заболеваний в жару следует быть особенно внимательными к состоянию своего организма.

Ранее кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева рассказала о способах высыпаться в летнюю жару. Она посоветовала проветрить перед сном комнату и принять душ.