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15:49, 8 июля 2025Ценности

Названы лучшие платья для летнего отдыха

Vogue назвал желтые и красные платья лучшими для летнего отдыха 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Daniel Perez / Getty Images

Редакторы немецкой версии Vogue назвали лучшие платья для летнего отдыха в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, одними из самых трендовых в текущем сезоне стали платья желтого цвета и оттенка сливочного масла. Кроме того, популярными оказались наряды ярко-красного, черного и бордового тонов.

В то же время в список вошли указанные предметы гардероба с V-образным вырезом, связанные крючком и изделия в стиле бохо-шик. Отмечается, что подобные фасоны включили в свои коллекции бренды Ralph Lauren, Isabel Marant, Mango и H&M.

В июне также были названы самые модные цвета лета 2025 года.

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