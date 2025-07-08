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10:32, 8 июля 2025Забота о себе

Названы шесть самых полезных добавок в кофе

Диетолог Санчес предложил добавлять в кофе корицу для снижения сахара в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Сауль Санчес заявил, что кофе можно сделать полезнее для здоровья, если добавить в него один из шести ингредиентов. Их специалист назвал изданию El Español.

Санчес рассказал, что, если добавлять в кофе корицу, это поможет снизить уровень сахара в крови. В свою очередь, благодаря молоку и меду человек быстрее восстановится после тренировки, продолжил он.

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Также диетолог предложил для укрепления иммунной системы приготовить напиток с имбирем. Самыми необычными сочетаниями, по его словам, являются кофе со свекольным порошком и какао. Первая добавка необходима для снижения артериального давления, а вторая — для улучшения когнитивных способностей.

Ранее нарколог Руслан Исаев призвал отказаться от пива для утоления жажды летом. В противном случае, по его словам, возникнет обезвоживание организма.

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