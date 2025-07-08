Россиянам назвали размер семейной налоговой выплаты

Вице-премьер РФ Голикова: Семейная налоговая выплата составит 56-189 тыс. рублей

Средний размер семейной налоговой выплаты, на которую со следующего года смогут претендовать родители двух и более детей, составит 56-189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Подобный вид государственной поддержки предполагает предоставление многодетным семьям возврата части уплаченного в 2025 году налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его пересчитают по ставке шесть процентов, а разницу передадут родителям. Претендовать на подобного рода выплаты смогут как мать, так и отец, даже если он или она живет от них отдельно, пояснила Голикова.

Такого рода льготы должны помочь многодетным семьям получить дополнительный источник дохода, а деньги можно будет потратить на необходимые цели. «Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — резюмировала Голикова.

Чтобы получить семейную льготу, родителям нужно будет обратиться в Социальный фонд России (СФР) с 1 июня до 1 октября 2026 года. В дальнейшем направлять соответствующее заявление будет необходимо с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен налог на доходы. Сделать это возможно через портал «Госуслуги» или в отделении многофункционального центра (МФЦ).