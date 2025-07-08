Стала известна скандальная причина увольнения главы Росаккредитации

Mash: Глава Росаккредитации Скрыпник уволился из-за липовых свидетельств на авто

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник принял решение уйти с занимаемой должности после жесткого выговора от руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова из-за поддельных свидетельств на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Главной причиной отставки Скрыпника стал скандал с автолабораториями, уточняется в материале. Они активно выдавали липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Для этого не нужна была даже явка владельца авто.

В результате подобной практики «безопасными» могли признать «разбитые в хлам» машины и даже сгоревшие транспортные средства. В среднем за такого рода «осмотр» автолаборатории брали 30-40 тысяч рублей. Липовые свидетельства были выданы в отношении тысяч проблемных машин. «Как итог — тысячи безопасных по документам, но не по факту автомобилей», — говорится в публикации.

Об этой схеме стало известно Решетникову, после чего тот сделал выговор Скрыпнику. Последний на фоне скандала посчитал целесообразным скорее освободить занимаемую должность и ушел в отставку после выхода из отпуска. На совещании с министром экономического развития глава Росаккредитации сам выбрал себе замену. В качестве оптимального варианта была предложена кандидатура замглавы Минэка Дмитрия Вольвача.