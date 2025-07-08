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20:18, 8 июля 2025Мир

Трамп высказался о новой партии Маска

Трамп: Третья партия в случае ее создания Маском не помешает республиканцам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Третья партия в случае ее создания миллиардером Илоном Маском не помешает ни лично президенту США Дональду Трампу, ни республиканцам. Об этом заявил сам глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров.

«Я думаю, это поможет нам. Третья партия всегда была полезна для меня», — сказал американский лидер.

Ранее Маск подал документы на регистрацию собственной партии под названием «Партия Америки» и пообещал супервеселье. В качестве казначея партии указан финансовый директор принадлежащей Маску компании Tesla Вайбхав Танеджи.

По словам Маска, на выборах президента в США в 2028 году его партия может поддержать какого-либо кандидата, однако сейчас это не является приоритетом.

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