В Госдуме предложили новый способ отсеивать мигрантов

Депутат Матвеев: Мигрантов следует отсеивать по принципу «светофора»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил новый способ отсеивать мигрантов — по принципу «светофора». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Царьград».

По его мнению, организовывать целевой набор иностранных работников можно на заводах и стройках, однако большая часть мигрантов стремится попасть в сферу услуг и работать «курьерами, таксистами или в каких-то шабашках», где за ними будет сложнее следить.

«Поэтому все страны исхода необходимо разделить на красную, желтую и зеленую зоны по количеству преступлений, совершаемых выходцами из этих стран. Целевой набор возможно применять к тем, кто прибывает из "зеленых" стран. Но этот вопрос нашими коммерсантами как-то не рассматривается», — сказал он.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии. Глава комитета нижней палаты по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в стране могли бы работать больше граждан КНДР, так как северокорейцы «никогда не бывали проблемой изнанки миграционной».