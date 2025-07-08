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01:14, 8 июля 2025Мир

В США сравнили идею создания новой партии с отправкой человека на Марск

NYT: Создание новой третьей партии в США будет сложнее полета на Марс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Создать новую жизнеспособную политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс. Такое мнение высказали журналисты газеты The New York Times (NYT).

Авторы материала указали на то, что создание новой партии «чрезвычайно сложно и дорого». «Неудивительно, что этого до сих пор не сделали», — отмечается в статье.

5 июля американский предприниматель Илон Маск объявил о создании своей политической партии под названием «Америка», цель которой — подорвать влияние двух основных партий на федеральное правительство. По словам осведомленных источников, до этого разговоры Маска об этом до сих пор носили концептуальный характер. В то же время отмечается, что некоторые советники бизнесмена сосредоточены на деталях и хотят получить больше отзывов от экспертов.

6 июля Маск подал документы на регистрацию политического объединения. Он также заявлял о том, что в ближайший год для него и его политического объединения важнее выборы в Палату представителей и Сенат.

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