Раскрыта судьба пропавших на Камчатке российских туристов

Пропавших на камчатке троих россиян нашли в районе мыса Столбовой

Стала известна судьба троих туристов, пропавших без вести на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал «Kamchatka_life.ru».

Путешественников Сергея Лекайя из Москвы, Виталия Щеринова из Санкт-Петербурга и Татьяну Кузнецову из Дмитрова нашли в районе мыса Столбовой, в нескольких десятках километров от Усть-Камчатска. Подробности об их состоянии пока не раскрыты.

Ранее стали известны имена и возраст троих россиян, пропавших без вести на Камчатке 4 июля. О пропаже туристов сообщили 7 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.