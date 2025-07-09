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13:11, 9 июля 2025Путешествия

Раскрыта судьба пропавших на Камчатке российских туристов

Пропавших на камчатке троих россиян нашли в районе мыса Столбовой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ravil Sayfullin / Shutterstock / Fotodom

Стала известна судьба троих туристов, пропавших без вести на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал «Kamchatka_life.ru».

Путешественников Сергея Лекайя из Москвы, Виталия Щеринова из Санкт-Петербурга и Татьяну Кузнецову из Дмитрова нашли в районе мыса Столбовой, в нескольких десятках километров от Усть-Камчатска. Подробности об их состоянии пока не раскрыты.

Ранее стали известны имена и возраст троих россиян, пропавших без вести на Камчатке 4 июля. О пропаже туристов сообщили 7 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.

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