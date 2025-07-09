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10:13, 9 июля 2025Культура

Умер советский композитор Поклад

Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его супруга Светлана в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда», — написала она и призвала молиться за «бессмертную душу» мужа.

По данным ТАСС, Поклада не стало после продолжительной болезни, последние годы жизни он провел дома в поселке Ворзель, Киевская область.

Игорь Поклад родился в 1941 году в городе Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны семья композитора вернулась в УССР. Является автором более 150 песен. Поклад также известен тем, что написал музыку к серии мультфильмов «Казаки».

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