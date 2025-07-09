Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 9 июля 2025Мир

В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

Сенатор Тун: Сенат США может объявить о санкциях против РФ на этой неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В Сенате США могут объявить о продвижении двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России уже на этой неделе. Об этом сообщил лидер республиканского большинства Джон Тун, передает Punchbowl News.

«Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и Палатой представителей… Надеюсь, у нас появится возможность довести дело до конца», — заявил сенатор.

Он добавил, что инициатива пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе. По мнению Туна, документ должен стать «сильным сигналом» и продемонстрировать лидерство США на международной арене.

Также издание сообщает, что Тун в последние дни активизировал переговоры с Белым домом и нижней палатой Конгресса, добиваясь единой позиции по санкционной инициативе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что заинтересован законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана из-за поломки двигателя

    Врач рассказал о связанных с серьезными заболеваниями изменениях запаха мочи

    Тренер следующего соперника Махачева рассказал о ненавидящем дагестанцев UFC

    Одна страна ЕС вновь заблокировала пакет санкций против России

    В ВСУ передачу десяти ракет Patriot назвали «глупой шуткой»

    В РПЦ заявили о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах»

    Появились подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

    Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости