Алиев и Пашинян встретились

Встреча Алиева и Пашиняна началась утром 10 июля в Абу-Даби

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась утром 10 июля в Абу-Даби. Об этом передает «Азертадж».

Сообщение появилось в 8:08 мск, дополнительных подробностей на данный момент не сообщается. Исходя из опубликованного азербайджанским изданием Report видео, переговоры пройдут на уровне делегаций.

9 июля азербайджанское издание Minval сообщило, что Пашинян и Алиев договорились встретиться в Абу-Даби. Как утверждается, в ходе встречи политики могут подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Ранее депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльчин Мирзабейли пригрозил Армении упреждающими мерами.