Министр обороны Израиля направил послание верховному лидеру Ирана

Министр обороны Кац: Израиль при необходимости возобновит удары по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности страны возобновить удары по территории Ирана в случае необходимости. Его цитирует Reuters.

О возможности новых ударов глава оборонного ведомства высказался во время выступления перед выпускниками школы летчиков ВВС Израиля.

«Эта выпускная церемония служит прямым посланием диктатору [Верховному лидеру Ирана Али] Хаменеи. Длинная рука Израиля дотянется до вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и везде, откуда вы попытаетесь угрожать и причинять вред Израилю», — предупредил он.

При этом министр отметил, что если Тель-Авив решит возобновить атаки по Ирану, то они будут еще более мощные, чем прежде.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что Израиль готовится к нанесению нового удара по Ирану в случае возобновления его ядерной программы.