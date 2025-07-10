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14:59, 10 июля 2025Мир

Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен почти третью депутатов вызвала шок в ЕС

ТАСС: Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен третью депутатов вызвала шок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / via Reuters

Поддержка вотума недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен почти третью из проголосовавших евродепутатов вызвала шок в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

«Сами сторонники вотума надеялись собрать поддержку максимум в 15-20 процентов. Тот факт, что вотум поддержали 31,5 процента участвовавших в голосовании депутатов, стал настоящим шоком в Брюсселе», — сказал источник.

По его словам, несмотря на то что уровень недовольства работой Еврокомиссии оказался гораздо выше прогнозов, это голосование не окажет влияния на политический курс ЕК. Однако он отметил, что теперь следует ожидать «мощной медийной кампании по контролю ущерба».

Ранее Европарламент вынес решение по отставке фон дер Ляйен. За отставку главы ЕК проголосовала почти треть евродепутатов — 174 из 553, однако этого не хватило, чтобы сместить фон дер Ляйен с поста.

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