Похудевший муж неожиданно разочаровал оставшуюся с лишним весом жену

Пользовательница Reddit с ником Poezelwoeps рассказала о напряженности, неожиданно возникшей в семье после того, как ее муж похудел. Сама она при этом осталась с избыточным весом.

«Мы с мужем вместе уже 13 лет — с тех пор, как нам было по 20. Раньше у него был лишний вес, но в прошлом году он очень сильно похудел. А вот я за последние три года сильно поправилась из-за депрессии и лекарств. Из-за этого я чувствовала себя неуверенно, но дома мне было комфортно. Мне было трудно носить купальник, потому что я чувствовала себя непривлекательной, и я пришла к нему за утешением, а он просто... согласился со мной», — написала автор.

Poezelwoeps была шокирована мнением мужа, но позже это чувство сменилось разочарованием. Теперь ей некомфортно и дома тоже, и она вынуждена носить одежду закрытого типа вместо той, в которой ей удобно. Женщина начала меньше есть и отказалась от алкоголя, но это пока не привело ни к каким результатам.

Другие пользователи попытались утешить женщину и порекомендовали ей предпринять как можно больше усилий для сброса лишних килограммов. Они также защитили мужчину, который мог из-за переживаний и неловкости проявить недостаточную тактичность. Кроме того, они рассказали свои истории похудения, благодаря которым смогли вернуть себе привлекательность и влечение партнеров.

Ранее другой пользователь Reddit признался, что не чувствует себя привлекательным из-за лишнего веса и понимает, что жена тоже смущается своего постаревшего тела. В том числе из-за этого пара решила отказаться от секса полностью.