Россиянке вернули 11-летнего сына с синяками по всему телу из центра реабилитации в Москве

V1.ru: Жительница Волжского заявила об избиениях сына в центре реабилитации

Жительнице Волжского Волгоградской области вернули 11-летнего сына с синяками по всему телу из центра реабилитации в Москве. Об избиениях россиянка сообщила порталу V1.ru.

Женщина пояснила, что воспитатели учреждения издевались над ребенком, морили его голодом и привязывали к батарее. Она отметила, что сначала сын учился в частной гимназии, однако из-за финансовых трудностей ему пришлось перевестись в обычную школу. Там, по словам родительницы, у ребенка начались проблемы. Мальчик связался с плохой компанией, стал воровать деньги из дома и прогуливать занятия.

Мать решила отправить трудного подростка в реабилитационный центр в столицу. «Очень красиво все преподнесли, показали документы. Я была спокойна. Сразу сказали, что будет звонок раз в неделю, раз в месяц можно прилетать на семейную сессию», — поделилась женщина.

Родительница подчеркнула, что после двух месяцев пребывания в центре сын похудел на 15 килограммов. Они начали ходить к врачам, чтобы вылечить желудок школьнику.

Семья захотела обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в московском учреждении.

Ранее сообщалось, что двух школьников в Москве арестовали за избиение одноклассника.