Супруги поплатились жизнью за сданного в полицию россиянина

В ХМАО мужчина зарезал супругов, которые написали на него заявление в полицию

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) местный житель расправился с супругами в отместку за то, что они сдали его полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жителю поселка Приобье 1986 года рождения предъявлено обвинение.

По версии следствия, утром 7 июля он ворвался в квартиру к знакомым и стал выяснять с ними отношения из-за давнего конфликта. Супруги обратились в правоохранительные органы и написали заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище. Вечером того же дня пьяный дебошир вернулся к супругам и потребовал от них забрать заявление из полиции, однако в ходе спора накинулся на них с ножом и нанес летальные ранения, после чего скрылся.

Тела нашли родственники вечером следующего дня. Правоохранительные органы сразу же вышли на подозреваемого. На оперативном видео он показал, как совершил преступление.

На кадрах видна квартира потерпевших, обвиняемый демонстрирует следователям свои действия.

Решается вопрос об аресте мужчины.