40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в СССР — крушение Ту-154 под Учкудуком. Никто не знает, что случилось с пилотами

40 лет назад Ту-154 упал под Учкудуком, это крупнейшая авиакатастрофа в СССР

40 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории СССР. Самолет Ту-154 со 191 пассажиром и 9 членами экипажа на борту, вылетевший из Карши (Узбекистан) в Ленинград, потерял управление, свалился в штопор и рухнул в пустыне недалеко от Учкудука. Все находившиеся в самолете погибли. Причины крушения, унесшего жизни 200 человек, неизвестны до сих пор.

Борт был перегружен, детей сажали по двое и трое на одно кресло

10 июля 1985 года должен был состояться рейс по маршруту Карши (Узбекская ССР) — Уфа — Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Полет выполнялся на трехдвигательном реактивном самолете Ту-154. Из-за позднего прибытия борта из Ташкента и по ряду других причин вылет сильно задержался и был перенесен с 18 часов 45 минут по местному времени примерно на 23.00.

На борт в аэропорту Карши поднялся 191 пассажир, среди них 139 взрослых и 52 ребенка. Самых маленьких сажали по двое-трое на кресло — этим объясняется большое количество людей на рейсе

Из-за долгого ожидания многие нервничали и сильно устали. Температура воздуха в Карши, несмотря на вечернее время, составляла плюс 33 градуса.

Командиру воздушного судна (КВС) Олегу Белисову и второму пилоту Анатолию Позюмскому было по 48 лет. Выдвигались предположения, что они сильно устали, длительное время не спали и не имели возможности нормально отдохнуть в необорудованном для этого аэропорту Карши.

Фото: Берсонс Марис / Круминьш Янис / ТАСС

Набор высоты происходил на номинальном режиме работы двигателей. Максимальная приборная скорость — 515 километров в час — была достигнута на высоте 1,8 километра и не превышала установленных ограничений.

Поднявшись на высоту 5,3 километра, экипаж включил систему автоматического управления самолетом (САУ) и использовал режим стабилизации крена, курса и тангажа. Высоту 11 километров Ту-154 набрал за 33 минуты. Его скорость составляла 430 километров в час. Наконец, в 23:40 самолет вышел на эшелон 11,6 километра. Температура наружного воздуха на 16,5 градуса превышала стандартную.

Как произошла катастрофа

В 23 часа 41 минуту экипаж для корректировки высоты переместил рукоятку управления тангажом САУ «от себя», в результате чего увеличилась вертикальная скорость снижения до 3-4 метров в секунду, и затем, стремясь не допустить значительной потери высоты, переместил ее «на себя».

В горизонтальном полете на автопилоте самолет вошел в режим критических углов атаки (так называют ситуацию, когда угол атаки превышает 18 градусов; в случае критического угла атаки молекулы воздуха перестают давать подъемную силу). Из-за надвигающегося срыва потока возникла тряска, которую один из членов экипажа принял за помпаж (срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя) и, чтобы его прекратить, дважды переводил двигатели на малый газ.

Вместо отдачи штурвала «от себя» для разгона и увеличения скорости КВС продолжал удерживать высоту эшелона. Скорость с набором высоты все падала и падала. Самолет неоднократно выходил на большие углы атаки. Скорость упала до 290 километров в час, и через 77 секунд после начала аварийной ситуации Ту-154 потерял управление и вошел в плоский штопор — то есть его хвост оказался выше носа, и в таком положении борт стал падать по спирали

Пока самолет находился в штопоре, из-за помпажа отключились все три двигателя. Как следует из расшифровки переговоров в кабине пилотов, Белисов сообщил об их отказе в 23 часа 43 минуты 53 секунды. Последними словами КВС были: «Беспорядочное вращение самолета. Предпринимаю меры».

Ту-154 падал 2 минуты 33 секунды. В 23:46 он столкнулся с землей в пустыне в 68 километрах северо-восточнее Учкудука. Свидетелей крушения лайнера в незаселенной местности падения не оказалось. Прибывшие на вертолете Ми-6 спасатели обнаружили лишь дотлевающие конструкции.

Останки Ту-154 под Учкудуком Фото: PastVu

Основные версии катастрофы

Члены комиссии, расследовавшей причины и обстоятельства ЧП, пришли к выводу, что «причиной катастрофы явилось сваливание самолета в плоский штопор в полете на высоте практического потока с большой полетной массой при влиянии высокой нестандартной температуры наружного воздуха, малого запаса по углу атаки и тяги двигателей».

Они полагали, что как минимум часть вины за эту трагедию лежит на пилотах.

«В данных условиях полета и скоротечно развивающейся катастрофической ситуации экипаж допустил ряд отклонений от требований руководства по летной эксплуатации, потерял скорость и с пилотированием воздушного судна не справился», — говорилось в подготовленном заключении.

В свою очередь, пилот гражданской авиации, КВС Василий Ершов высказывал предположение, что после включения автопилота Белисов и второй пилот уснули. По его мнению, на это указывает тот факт, что скорость с набором высоты планомерно падала, и некому было опустить нос самолета, чтобы ее восстановить.

Сработала сигнализация, экипаж проснулся, но определить, что же случилось с машиной, спросонья в первые секунды не смог, что ясно из записей внутрикабинных переговоров, — отмечал Ершов. — Беспорядочные действия привели только к плоскому штопору, из которого вывести тяжелый лайнер невозможно

Самолеты Ту-154 летали до 2020 года

Крушение Ту-154 под Учкудуком — крупнейшая катастрофа в истории советской гражданской авиации. Она унесла жизни 200 человек — 191 пассажира и 9 членов экипажа. Последний трагический инцидент с самолетом ТУ-154 произошел в 2016 году, когда в падении борта под Сочи погибли врач Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова.

Российские авиакомпании прекратили коммерческую эксплуатацию Ту-154 около пяти лет назад. Последний рейс легендарного авиалайнера состоялся 28 октября 2020 года. Он вылетел из Мирного и приземлился в Новосибирске.