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12:07, 10 июля 2025Россия

В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость»

Депутат Госдумы Гурулев предложил ввести налог на достойную старость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / Reuters

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость» и порассуждал о спасении России из демографической ямы. Его слова приводит «Царьград».

Парламентарий рассказал, что обсудил с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания особого налога с граждан, не имеющих детей. В ходе беседе экс-глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека, который не оставил потомства.

«Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулев, указав, что также в стране требуется проводить целый комплекс мероприятий для повышения рождаемости.

Для этого, продолжил он, необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц.

В мае протоиерей Андрей Ткачев предложил бездетных россиян старше сорока лет обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Он сравнил таких граждан с трутнями.

Вот это да!
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