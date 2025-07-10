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10:40, 10 июля 2025Силовые структуры

В МЧС оценили масштаб вспыхнувшего пожара в ИК «Белый лебедь» для пожизненно осужденных

Площадь пожара в ИК-2 в Соликамске для пожизненно осужденных составил 800 кв. м
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Площадь пожара, вспыхнувшего в колонии особого режима «Белый Лебедь» в Соликамске Пермского края, где отбывают наказание пожизненно осужденные, составила 800 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Горит кровля деревообрабатывающего цеха в промзоне ИК-2. Очевидцы снимают происходящее на видео.

На кадрах виден густой дым, поднимающийся над колонией.

Пожарным МЧС удалось локализовать пламя. Тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Белый лебедь» — одна из самых суровых зон России, здесь отбывают наказание осужденные за особо тяжкие преступления, такие как терроризм, захват заложников, жестокие расправы.

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