В МЧС оценили масштаб вспыхнувшего пожара в ИК «Белый лебедь» для пожизненно осужденных

Площадь пожара, вспыхнувшего в колонии особого режима «Белый Лебедь» в Соликамске Пермского края, где отбывают наказание пожизненно осужденные, составила 800 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Горит кровля деревообрабатывающего цеха в промзоне ИК-2. Очевидцы снимают происходящее на видео.
На кадрах виден густой дым, поднимающийся над колонией.
Пожарным МЧС удалось локализовать пламя. Тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Белый лебедь» — одна из самых суровых зон России, здесь отбывают наказание осужденные за особо тяжкие преступления, такие как терроризм, захват заложников, жестокие расправы.