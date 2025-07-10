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16:30, 10 июля 2025Забота о себе

Женщина приняла симптомы рака за аллергию на глютен и довела болезнь до последней стадии

Daily Mail: Австралийка приняла симптомы рака кишечника за аллергию на глютен
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Австралии Кристал Мейк приняла болезненное покалывание в животе за непереносимость глютена и погрешности в питании, однако на самом деле оно было симптомом рака кишечника. Женщина обратилась к врачу только тогда, когда болезнь была доведена до последней стадии. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Мейк рассказала, что была в прекрасной физической форме, ежедневно занималась спортом и сбалансированно питалась, когда впервые почувствовала боль в животе. Поначалу она списала дискомфортные ощущения на пищевую аллергию. «Иногда я испытывала такие мучения, что мне приходилось прикладывать грелку», — рассказала женщина.

После того как спустя три месяца боль усилилась, австралийка решила сдать анализ на непереносимость глютена, однако тот оказался отрицательным. Она не пошла к врачу даже тогда, когда к этому симптому болезни прибавились постоянная усталость, хронические запоры и сильная ночная потливость.

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Женщина обратилась за помощью к врачам, когда боль стала невыносимой и перестала купироваться обезболивающими. В больнице ей провели комплексное обследование, выявившее последнюю — четвертую — стадию рака кишечника с метастазами в другие внутренние органы. «Никогда, даже за миллион лет, я бы не подумала, что в моем теле будет жить эта жестокая болезнь, которая пытается меня убить. Рак — это больно», — призналась Мейк. Она добавила, что и подумать не могла, что у нее онкологическое заболевание, так как ни у кого из родственников не было подобного диагноза.

Ранее жительница Великобритании Энни Баннетт рассказала, что после диагностики онкологического заболевания стала счастливее, чем когда-либо раньше. По ее словам, узнав о диагнозе, она стала помогать людям, много путешествовать и чаще бывать с близкими людьми.

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